غزارة الأمطار تُهدد سلامة المسافرين عبر طريق التميمي الخروبة

حذّرت مديرية أمن الهلال الواقعة بين بلديتي طبرق ودرنة كافة المسافرين عبر طريق التميمي الخروبة، أخذ الحيطة والحذر من استخدام الطريق، نظرًا لارتفاع منسوب مياه الأمطار فوق الطريق الرئيسي العام.

وطالبت مديرية أمن الهلال عبر الصفحة الرسمية للمديرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» سائقي المركبات الآلية والشاحنات بالحذر، خاصة مساء الإثنين نظرًا للأمطار الغزيرة التي ارتفعت فوق الطريق الرئيسي في مناطق العزيات والمخيلي والحمامة والخروبة.

وتسببت الأمطار الغزيرة الأسبوعين الماضيين في مقتل شخصين، وغرق أكثر من 60 منزلا بمنطقة المخيلي جنوب غرب طبرق بحوالى 180 كلم.



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