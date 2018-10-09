بومطاري.. أكاديمي وتكنوقراط وزيرًا لـ«مالية الوفاق»

كلّف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الأحد، فرج عبدالرحمن عمر بومطاري، بمهام وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني، خلفًا لأسامة حماد، بموجب قراره رقم (1373) لسنة 2018.

وفرج عبدالرحمن بومطاري وزير المالية الجديد حاصل على ماجستير إدارة الأعمال MBA من جامعة بنتلي – ماساتشوستس بالولايات المتحدة في مايو 2014، إضافة إلى ماجستير المحاسبة من جامعة بنغازي في أغسطس 2008، ودبلوم مهني الإدارة المالية من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية بالأدن في يونيو 2006، وبكالوريوس محاسبة من جامعة بنغازي يوليو 2004.

ويحظى بومطاري بخبرة عملية، حيث شغل في أكتوبر 2012 منصب نائب مدير إدارة المراجعة بالمصرف التجاري الوطني، ومناصب أخرى بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار منها مدير إدارة المخاطر خلال الفترة من (أكتوبر 2011 إلى سبتمبر 2012) والمدير المالي خلال الفترة من (أغسطس 2010 إلى نوفمبر 2010) ونائب مدير إدارة المخاطر بالمحفظة خلال الفترة من (سبتمبر 2019 إلى يوليو 2010).

كما عمل بومطاري مساعدًا لنائب وزير المالية والنفط إبان المجلس الوطني الانتقالي خلال الفترة من (مارس إلى أكتوبر 2011)، وكان عضو هيئة تدريس متعاون بكلية الاتقصاد جامعة بنغازي والجامعة الأسمرية خلال الفترة من (سبتمبر 2009 إلى سبتمبر 2012).

وقدّم بومطاري أوراقًا بحثية خلال مشاركته في المؤتمرات العلمية، منها ورقة بعنوان «مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا ومنظمة التجارة العالمية – الواقع والتحديات» قدمها بمؤتمر «الاقتصاد الليبي ومنظمة التجارة العالمية – الفرص والتحديات» في يناير 2007 بالعاصمة طرابلس.

كما قدّم ورقة بعنوان «العوامل المؤثرة على كفاءة العملية التعليمية» بمؤتمر «التعليم المحاسبي – واقعه وإمكانية تطويره» في مارس 2009 بطرابلس، وورقة عن «الإطار الفكري للمحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية» بمؤتمر «الخدمات المالية الإسلامية» في يونيو 2008 بطرابلس، وورقة عن «خصائص وأهداف المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية» بالمؤتمر الدولي «في فقه المعاملات والاقتصاد والمالية الإسلامية» في ماليزيا يونيو 2008.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أمس، تعديلاً وزاريًّا في حكومة الوفاق الوطني، شمل وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد والهيئة العامة للشباب والرياضة.

في أعقابها تمّنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، النجاح للوزراء الجدد في حكومة الوفاق الوطني، الذين جرى تعيينهم، معربة عن كامل استعدادها لدعمهم لتنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس، والسير قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية، والسعي لتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية.

لكنّ مجلس النواب أصدر بيانًا مساء الإثنين اعتبر فيه أن التغيير الوزاري الجديد «مخالفًا للاتفاق السياسي وآلية عمل المجلس الرئاسي».

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