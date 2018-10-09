المسماري : بالقبض على عشماوي وزغبية إمتلكنا كنز معلومات عن تورط الإخوان فى دعم الإرهاب

ليبيا – أكد الناطق باسم القيادة العامة عميد أحمد المسماري بأن القبض على الارهابي المصري هشام عشماوي شكل ضربة قاضية لجماعة الإخوان المسلمين الليبية قُطع بموجبها رأس من رؤس الشر الذين قال بأنهم مدعومين من تركيا ودولة قطر .

وفى لقاء تابعته المرصد عبر قناة قناة الغد العربي قال المسماري بوقت متأخر الإثنين أن الإرهابي المصري هشام عشماوي سيخضع للتحقيق من قبل المدعي العام العسكري فى ليبيا كاشفاً عن القبض أيضاً برفقته على الارهابي الليبي مرعي زغبية الذي قال بأنه يرتبط بعلاقات مع تركيا منذ ماقبل سنة 2011 حيث كان يعيش هناك كلاجئ.

وأكد بأن مسألة تسليم عشماوي إلى مصر لم تطرح بعد للنقاش مؤكداً بأن تسليمه من عدمه هو من اختصاص القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية والقضاء العسكري المختص بالنظر فى وقائع القضايا المنسوبة له.

وحول مسألة ارتكابه جرائم فى مصر تصل إلى 55 جريمة إرهابية أودت بحياة مئات المصريين وجعلت منه المطلوب الاول لسلطات بلاده ، أكد المسماري بأن عشماوي عليه قضايا جنائية في ليبيا أيضاً لتسببه فى قتل وجرح وتشريد عائلات الآلاف من الليبيين وبأن الحديث عن تسليمه لازال مبكراً .

المرصد – متابعات

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