تخريج دفعة جديدة من المعهد العالي بسوكنة

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شهد مسرح الإبداع في مدينة سوكنة تخريج الدفعة 37 من طلبة وطالبات المعهد العالي للعلوم والتقنية .

وبلغ عدد منتسبي الدفعة 55 طالب وطالبة أتموا متطلبات الحصول على درجة الدبلوم العالي في تخصصات عدة، منها الهندسة الكهربائية والميكانيكية والهندسة المدنية والمحاسبة وعلوم الكمبيوتر.

تأسس المعهد في نهاية تسعينيات القرن الماضي و خرج أولى دفعاته سنة 2001 م ويعد المعهد أحد أبرز المؤسسات التعليمية على مستوى مدن بلدية الجفرة ويفتح أبوابه لطالبي العلم والتعليم الأكاديمي من خريجي الثانويات العامة .

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