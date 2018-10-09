إصابة 12 طفلًا إثر سقوط لعبة ملاهي في منتزه بنغازي «البوسكو»

أصيب 12 طفلًا بجروح متفاوتة بمنتزه بنغازي السياحي «البوسكو» مساء اليوم الإثنين إثر سقوط لعبة ملاهي بعد إصابتها بعطل فني.

وأثار الحادث حالة من الهلع والخوف بين العائلات لحظة وقوعه، فيما هرعت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث لإجلاء المصابين.

وأكد خليل قويدر مدير المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي لـ«بوابة الوسط » وصول عدد من الأطفال المصابين إلى قسم الطوارئ بالمركز لتلقي الإسعافات الأولية.

وأشار قويدر إلى أن المصابين تتراوح أعمارهم مابين ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة بينما تعرض أحدهم لإصابة بالغة استدعت تدخلًا جراحيًا عاجلًا له بمنطقة الفك.

من جهته طالب عبدالمنعم الشهيبي مدير جهاز منتزهات بنغازي المكلف بضرورة إجراء صيانة شاملة لألعاب الأطفال بالمنتزه كونها قديمة وتعاني من التلف، وغير آمنة، فضلاً عن عدم تخصيص موظفين للقيام على تشغيل هذه الألعاب ومراقبتها.

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