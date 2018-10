«عميد بلدية درنة»: القبض على «عشماوي» دليل على احترافية القوات المسلحة

أكد عميد بلدية درنة،منعم الغيثي، أن العملية الأمنية التي قامت بها القوات المسلحة العربية الليبية في القبض على الإرهابي المصري “هشام عشماوي” بدرنة تُعد دليلًا على مهنيتها وحرفيتها في التعامل مع أخطر العناصر الإرهابية وقياداتها.

وأفاد الغيثي،خلال مداخلة هاتفية على قناة “تن” المصرية، رصدتها «المتوسط» ، أمس الإثنين،بأن عملية ضبط الإرهابي “عشماوي” تمت بالتعاون بين جهاز الاستخبارات العسكرية وغرفة عمليات عمر المختار التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، مشيرُا إلى ارتكابه العديد من العمليات الإرهابية في ليبيا.

وأضاف الغيثي، بأن قوات الجيش تمكنت من قتل حراس الإرهابي عشماوي أثناء القبض عليه، مشيرًا بأنه تم ضبطه برفقة امراءاتين وعدد من الأطفال الذين يعتبرون من أسره الإرهابي رفاعي سرور الذي يعد المفتى الشرعى لأغلب التنظيمات المتطرفة فى ليبيا والموالية لتنظيم القاعدة.

