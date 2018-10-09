ماذا قال نجل عبد الفتاح يونس بشأن تعيين العيساوي وزيرا للاقتصاد

سلط حسام نجل اللواء عبد الفتاح يونس الضوء على تعيين حكومة الوفاق علي العيساوي وزيرا للاقتصاد رغم انه متهم باغتيال والده “عبد الفتاح يونس”.

وقال يونس في منشور له بموقع “فيسبوك” “من قاتل الى وزير فى حكومة العمالة هذا العميل كان من ضمن المتهامين في قضية قتل اللواء عبد الفتاح يونس”.

وأضاف يونس “هذه هي حكومة السراج تجعل من القتالة وزراء حسبنا الله ونعم الوكيل في المجلس الرئسي العار الذي على رأسة السراج”,

وأردف “هذا اتهام من ليس من قبيلة ولا عائلة اللواء وانما صادر من النيابه العامه والمحكمه العسكرية بنغازي بعد مشوار طويل من التحقيق من قبل النيابه العامه واليوم يكافؤوه بمنصب وزير الاقتصاد”.

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