بليحق: النواب طالبوا النائب العام بالتحقيق في هذه الاتهامات

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن البرلمان طالب في جلسته الاثنين النائب العام بالتحقيق في الاتهامات التي وجهها النائب عصام الجهاني لرئاسة وأعضاء مجلس النواب عبر وسائل الإعلام بالإضافة إلى مطالبة النائب العام بالتحقيق بالاتهامات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام في حق رئيس وأعضاء مجلس النواب، كما طالب المجلس المؤسسات الإعلامية كافةً بتحري المهنية والخطاب المتزن الذي يدعو إلى لم الشمل ووحدة الوطن والكلمة الطيبة وتقديم الحقيقية دون امتهان أو ازدراء لمؤسسات الدولة أو ممثليها.

ونقل المكتب الإعلامي للبرلمان عن بليحق قوله إن المجلس قام بتكليف القوات المسلحة باتخاذ ما يلزم لحفظ الأمن والاستقرار في الجنوب وحماية الحدود من الانتهاكات المحلية والإقليمية، وتكليف اللجنة المالية والتشريعية ولجنة التعليم بالمجلس بالنظر في موضوع رفع مرتبات العاملين بالدولة الليبية بصفه عامة والمعلمين بصفة خاصةً، بالإضافة إلى تكليف لجنة الاقتصاد بمجلس النواب بمتابعة توفير مادة الدقيق مع الأجهزة المختصة وغيرها من السلع وتقديم تقرير للمجلس حول الإجراءات الاقتصادية التي شرعها بها المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس، بالإضافة إلى دعوة أعضاء مجلس النواب لجلسة رسمية لتضمين المادة السادة من قانون الاستفتاء بالإعلان الدستوري.

وأما بخصوص التكليفات التي أصدرتها حكومة الوفاق فقال بليحق إن مجلس النواب سيصدر بيان بخصوص تكليف وزراء بالحكومة الوفاق.

وعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومقرر المجلس صالح قلمه وبحضور عدد من ألأعضاء.

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