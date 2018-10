إطلاق سراح وزير الداخلية الأسبق يونس القهواجي

أكدت عائلة وزير الداخلية الأسبق عقيد متقاعد يونس القهواجي، الإفراج عن نجلها، مساء أمس ثنين، بعد اختطافه في الخميس الماضي في ظروف غامضة حتى الآن .

و في سياق متصل، أكد وكيل وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة عزالدين بوالخنه، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك”، أن لديه معلومات من أحد الأصدقاء تفيد بالإفراج على عقيد متقاعد يونس القهواجي، الذي تم اقتياده لجهة غير معلومة .

جدير بالذكر أن القهواجي فقد الاتصال به في ظروف غامضة الخميس الماضي بمدينة المرج، ولم تصرح أي جهة أمنية كانت أو عسكرية عن تواجده لديها .

