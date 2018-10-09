إذاعة زليتن تنظم دورة إعلامية

اختتمت إذاعة زليتن المحلية دورتها التعليمية في مجال الإعلامي الشامل “معد ومقدم مهني” التي انتظمت داخل الإذاعة تحت إشراف أساتذة مختصين في مجال الإعلام .

وأقامت الإذاعة بالمناسبة حفلاً حضره رئيس ديوان البلدية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء من مديرية أمن زليتن .

بدأت الدورة المجانية منذ حوالي شهر وفُتح الباب لجميع الراغبين في الالتحاق بهذا المجال فأعطيت لهم دورة كاملة في إعداد وتقديم البرامج الإخبارية والبرامج العامة والمنوعة.

هدفت الدورة إلى استقطاب الكفاءات الشابة داخل المدينة وإتاحة الفرصة للجميع أن يساهموا في الدور الإعلامي الذي تقوم به إداعة زليتن المحلية .

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