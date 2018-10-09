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إذاعة زليتن تنظم دورة إعلامية

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت إذاعة زليتن المحلية دورتها التعليمية في مجال الإعلامي الشامل “معد ومقدم مهني” التي انتظمت داخل الإذاعة تحت إشراف أساتذة مختصين في مجال الإعلام .

وأقامت الإذاعة بالمناسبة حفلاً حضره رئيس ديوان البلدية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء من مديرية أمن زليتن .

بدأت الدورة المجانية منذ حوالي شهر وفُتح الباب لجميع الراغبين في الالتحاق بهذا المجال فأعطيت لهم دورة كاملة في إعداد وتقديم البرامج الإخبارية والبرامج العامة  والمنوعة.

هدفت الدورة إلى استقطاب الكفاءات الشابة داخل المدينة وإتاحة الفرصة للجميع أن يساهموا في الدور الإعلامي الذي تقوم به إداعة زليتن المحلية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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