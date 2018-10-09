مباحثات أممية ألمانية حول دعم الترتيبات الأمنية في ليبيا

قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الشكر لوزير الخارجية الألماني هيكو ماس على الدعم الذي تقدمه بلاده لقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم وبرامجها في ليبيا.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن الطرفان ناقشا “سبل المساعدة في التصدي للجرائم المالية ودعم الترتيبات الأمنية”.

وفي سياق منفصل التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الاثنين، مع السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوقشنا” في العاصمة طرابلس، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن اللقاء تناول عدة ملفات أبرزها الوضع الأمني وما شهدته العاصمة من أحداث مؤخرا، والجانب السياسي وما يتعلق بتعديل تركيبة المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والأوضاع الإنسانية وملف النازحين.

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