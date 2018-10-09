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إصابة أطفال في منتزه بنغازي

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مركز بنغازي الطبي عن إصابة 12 طفلاً مساء أمس الإثنين في منتزه بنغازي إثر خروج إحدى الألعاب عن مسارها في منتزه بنغازي المعروف بالـ “بوسكو” .

وسبَّب خروج لعبة الكرسي الهزاز في حالة هلع بين الأطفال المصابين والناجيين فيما هرعت فر الإسعاف، إلى مكان الحادث .

وأكد مدير المكتب الإعلامي في مركز بنغازي الطبي خليل قويدر وصول عدد من الحالات المصابة جراء الحادث لقسم الطواري بالمركز، لافتًا إلى أن المصابين جلهم من الأطفال الصغار ويتراوح أعمارهم بين 3 إلى 15 سنة .

وأوضح قويدر أن من بين الحالات التي وصلت إلى المركز حالات خطيرة جداً، تتطلب تدخل جراحي سريع، وجل الإصابات بين جروح وكسور ومن بين المصابين رجل وزوجته، كانوا قريبين من اللعبة لحظة خروجها من المسار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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