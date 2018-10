قبيلة العبيدات: التعديل الوزاري للــ«الرئاسي» يهدد السلم الإجتماعى

أعلن مشايخ وأعيان قبيلة العبيدات، عن رفضهم القاطع لتكليف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لعلي العيساوي وزيرًا للاقتصاد بحكومة الوفاق.

وأكد مشايخ وأعيان قبيلة في بيان لهم، أمس الإثنين، رصدته «المتوسط»، بأن العيساوي يعد من ضمن المتهمين رسمياً باغتيال الشهيد اللواء عبدالفتاح يونس العبيدي رئيس أركان الجيش الليبي عام 2011 ورفيقيه .

واعتبرت القبيلة، في ختام بيانها تعيين العيساوي، إهانة للقبيلة وتهديد للسلم اﻻجتماعي، الذي ربما يصل إلى التهديد السلمي للبلاد ومن ثم نشوب حرب أهلية .

