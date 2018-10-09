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لافروف: اجتياح ليبيا سبب انفجار الهجرة

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي بموسكو مع نظيره الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، إن انفجار الهجرة إلى أوروبا ظهر نتيجة اجتياح ليبيا من قبل دول الناتو.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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