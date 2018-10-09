لافروف: اجتياح ليبيا سبب انفجار الهجرة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي بموسكو مع نظيره الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، إن انفجار الهجرة إلى أوروبا ظهر نتيجة اجتياح ليبيا من قبل دول الناتو.

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