ميلانيزي: مؤتمرنا لأجل ليبيا؛ أكثر من كونه عنها

قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إن المؤتمر الذي من المزمع أن نعقده الشهر المقبل، سيكون لأجل ليبيا أكثر من كونه لمجرد الحديث عنها فقط.

وفي مؤتمر صحافي عقده في موسكو الاثنين مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أضاف الوزير موافيرو، أنه “بالنسبة لنا، بصفتنا إيطاليا، فإن قضية أمن البحر منطقة المتوسط مهمة جداً، وهو ما يعني أيضاً، تحقيق الاستقرار في بلد مهم في المنطقة، أي ليبيا”.

وتابع ميلانيزي “لقد دعونا العديد من الدول في العالم العربي وأفريقيا ومنطقة المتوسط وأوروبا، وكذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة إلى مؤتمر ليبيا الذي سوف نعقده من 12 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر في باليرمو، عاصمة صقلية، المقاطعة الأكثر قرباً من ليبيا نفسها”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول “نأمل أن يعزز هذا المؤتمر عملية تحقيق الاستقرار والأمن في هذا البلد الهام”، وأن يتمكن من تعزيز التنفيذ الكامل لخطة الأمم المتحدة التي ترمي إلى إيصال الشعب الليبي إلى الانتخابات”، عندما ستكون جميع الشروط مضمونة لإجرائها.

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