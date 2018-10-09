لماذا انتقد شوايل اخيتار باشاغا لحقيبة الداخلية ؟

انتقد وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل، اختيار فتحي باشاغا لمنصب وزير الداخلية بحكومة الوفاق، معتبرا أن ذلك يعد خارج عن المألوف وقد يؤدي إلى “التقسيم” حسب تعبيره.

وأضاف شوايل في تصريحات إعلامية، أمس الاثنين، أن باشاغا متورط فيما يسمى عملية “فجر ليبيا” ولم يلتحق بجلسات مجلس النواب حين انتخب في العام 2014، وهو من الشخصيات الجدلية التي لا تساعد فكرة التوافق .

ووصف شوايل تصرف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بـ”الغريب”، معتبرا أن خطوته لن تحدث التوازن المطلوب.

وأكد أن المليشيات الآن أقوى من الأمن والجيش وهي تحت مظلة الدولة ويصرف عليها من المال العام الذي من المفترض أن يصرف على الأجهزة المنضبطة، مشيرا إلى أنه لا أحد في طرابلس يستطيع التحرك إلا تحت مظلة المليشيات.

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