الجيش يضبط ليبياً بـ”أنشطة إرهابية دولية”

تكشف مصادر أن ليبياً ينتمي إلى تنظيم القاعدة أُلْقي القبض عليه الاثنين برفقة الإرهابي المصري هشام عشماوي، هو مرعي عبدالفتاح خليل زغبية، إذ أطيح بالأخير وعشماوي في عملية عسكرية دقيقة نفذتها سرية “أسامة الأطرش” التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، فيما تكشف المصادر أيضا أن زغبية يبلغ من العمر 58 عاماً، وهو متزوج من مغربية، ويسكن بمنطقة إخريبيش في بنغازي.

وفي المعلومات أيضا فإن زغبية المقبوض عليه، والذي بدأت تحقيقات الجيش معه قبل ساعات، قد ذهب إلى أفغانستان عام 2001 بعد أن تسلل عبر الحدود السودانية، حيث ظهر هناك في معسكر تابع لتنظيم القاعدة، وكان مكانا لتجمع عناصر وقيادات من الجماعة الليبية المقاتلة، قبل أن يلتحق بخلية تحمل اسم “أنصار الإسلام” في ليبيا في عقد التسعينات من القرن الفائت، وهي خلية تولت بحسب المعلومات تجهيز وإعداد عناصر ليبية للقتال في العراق وأفغانستان، فيما اتضح أن لزغبية شركاء في الأنشطة الإرهابية هم سعيد بن عبدالحكيم، وعمر الشريف، والأزهر بن خليفة.

وفي التفاصيل التي ترويها مصادر عن زغبية فإنه سبق له أن أُدْرِج على قوائم الأمم المتحدة والولايات المتحدة في عام 2006 كونه إرهابيا مطلوبا بعده قضايا أمنية من الدرجه الأولى، فيما كان قد سُجِن أيضا في إيطاليا لاتهامه بأنشطة إرهابية، حيث أدانته محكمة إيطالية بمدينة ميلانو عام 2008، لكنه وفي ظروف غامضة حصل على لجوء سياسي في تركيا بعد ثورة السابع عشر من فبراير عام 2011.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية