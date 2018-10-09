زنداح وشكشك يبحثان الأمور المالية المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس

بحث رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني “عادل زنداح” مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، الإجراءات الفنية والمالية المتعلقة بمنتسيبي الهيئة.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الاثنين، حيث تناول المجتمعون الصعوبات والمختنقات والالتزامات، خاصة المتعلقة بالمرتبات ومكافأت اعضاء هيئة التدريس بالاضافة للمشاريع المتوقفه التي من شأنها تطوير مؤسسات التعليم التقني والفني.

كما تم عرض بعض القضايا التي تواجه الهيئة كالإفراج عن قرارات التعاقد للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس والمدرسين والمدربين بالمعاهد الفنية المتوسطة، ومراعاة المخصصات المالية للهيئة لما للتعليم التقني والفني من خصوصية.

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