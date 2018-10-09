أعيان منطقة جردينة يقدمون مذكرة للإنضمام إدارياً لبلدية بنغازي

إلتقى عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار بمشائخ وأعيان منطقة جردينة أمس الإثنين.

وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، جاءت هذه الزيارة، لتقديم مذكرة مقدمة من أهالي ومشائخ وأعيان المنطقة ،بشأن رغبتهم الانضمام إداريا لبلدية بنغازي.

من جانبه رحب سيادة المستشار بطلبهم، لافتاً إلى أنه ليس من اختصاص البلدية البث في طلبهم بل هو اختصاص أصيل بوزارة الحكم المحلي مشيرا إلى أنه سيقوم بتقديم طلبهم إلى وزارة الحكم المحلي.

الجدير بالذكر بأن منطقة جردينة تقع حالياً ضمن النطاق الإداري لبلدية سلوق .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا