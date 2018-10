المتوسط:

وجه النائب بالمجلس الرئاسي ” علي القطراني ” في بيان تحصلت عليه صحيفة المتوسط ، التحية لمن وصفهم بأبطال القوات المسلحة العربية الليبية وعلى رأسهم القائد العام المشير أركان حرب خليفه بلقاسم حفتر على ما يحققونه من انتصارات على الصعيدين الأمني والعسكري في مدينة درنه وفي كامل تراب الوطن من خلال عمليات عسكرية وأمنية محترفة وبتخطيط عالي الدقة لعمليات نوعية تكللت بالقبض على قادة من الارهابيين من جنسيات مختلفة وعلى رأسهم الارهابي هشام العشماوي.

وأوضح القطراني بأن كل يوم يتأكد أكثر بأن الجيش في ليبيا يحارب الارهاب وليس حماية لليبيا فقط بل ومحيطها الإقليمي والدولي بما يتطلب الدعم التام والكامل للقوات المسلحة العربية الليبية وإنهاء عبث منع التسليح عنها.

وأشار النائب بالمجلس الرئاسي بأن كل الأصوات التي كانت تنادي بفتح ممرات آمنه لخروج الارهابيين من درنه خرصت ، ولو استجابت القوات المسلحة لتلك الضغوطات لكان العشماوي ومن معه من إرهابيين اليوم في مدينة اخرى ليسفكوا مزيدا من دماء الأبرياء في ليبيا وربما دولا اخرى.

كما أوضح أنه قد آن الأوان لوقف عبث العابثين من أصحاب انقذوا أطفال قنفوذه والقوارشة ودرنة الا اذا كانوا لا يزالون يصرون على ان العشماوي ومن معه من إرهابيين أطفال يحتاجون للانقاذ وهم قادة في التنظيمات الارهابية داعش والقاعدة .

The post القطراني: لو فتح الجيش ممرات آمنة لكان العشماوي في مدينة أخرى يسفك الدماء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية