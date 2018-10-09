ليبيون للعيساوي “الوزير”: سلّم نفسك

لا يزال تعيين علي العيساوي “وزيراً مكلفاً” بحقيبة التجارة والصناعة، ضمن حزمة قرارات أصدرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يثير الكثير من الجدل والرفض والانتقاد، وصل خلال الساعات القليلة الماضية، إلى حدّ مطالبة العيساوي بتسليم نفسه للسلطات القضائية في ليبيا، بسبب طلب مثول سابق، أصدرته النيابة العامة في لجنة تحقيق بمقتل اللواء عبدالفتاح يونس، إذ سبق للعيساوي أن رفض المثول لهذا الطلب القضائي الرسمي، وهو ما يحتاج معه إلى “تبرئة سياسية أو قضائية”، قبل مباشرة مهام عمله الجديد.

الناشطة السياسية والمحامية آمال بوقعيقيص قالت إنّ على النائب العام أن يباشر باستدعاء علي العيساوي فور وصوله إلى العاصمة طرابلس لمزاولة عمله، وأن يباشر التحقيق معه في طلب المثول، فيما تقول مطالبات ليبية أخرى، رُصِدت على منصّات مواقع التواصل الاجتماعي، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، كان عليه أن يتأكّد من “سلامة تعيين” العيساوي سياسيا وقانونيا قبل أن يُصْدِر قرارا بتكليفه بمهام حقيبة وزارية، إذ لم يتوقف الجدل رغم مرور نحو يومين على قرارات الرئاسي، التي لا تزال تثير “حيرة وغضب واستغراب” الليبيين.

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