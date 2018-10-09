معالي وزير الاقتصاد يبحث سير عمل مراقبة الاقتصاد بخليج السّدرة

البيضاء 09 أكتوبر 2018 (وال)- عقد معالي وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة السيد منير عصر، اجتماعاً ضمَّ مراقب الاقتصاد خليج السدرة محمد أبوبكر حمد محمد .

وقال مدير مكتب الإعلام بالوزارة طلال ساسي – لوكالة الأنباء الليبية – إن معالي الوزير ناقش خلال الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين بمقر ديوان الوزارة ببلدية البيضاء، كافة العراقيل التي تواجه مراقبة الاقتصاد خليج السدرة، وبحث سُبل تذليلها، وتوفير مخصّصات السلع التموينية ومادة الدقيق المخصص لمخابز خليج السدرة .

وأشار ساسي إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة، سلمت في وقت سابق لبلدية خليج السدرة حصتها من مادة الدقيق والسلع التموينية عن طريق صندوق موازنة الأسعار . (وال- البيضاء) ر ت

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