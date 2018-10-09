بيكر يدعو إلى إزالة الألغام وإصلاح البنية التحتية في بنغازي

أعرب السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، عن سعادته لتمكن بلاده من تمويل مشروع جديد لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني خلال العامين القادمين.

وأوضح بيكر في تصريح مصور نشرته السفارة البريطانية على موقعها الرسمي، أنه وبحكم خبرته في مجال نزع الألغام، تعد هذه المشاريع بالغة الأهمية.

وبين السفير البريطاني، أن المخلفات الحربية خلفت أضرارً جسيمة، كما لعبت دوراً بارزاً بتأخير عودة الناس إلى منازلهم.

وشدد بيكر في ختام حديثه، على ضرورة العمل بكافة المناطق المتضررة، وإزالة الألغام، إلى جانب إصلاح البنية التحتية عبر الأساليب المنطقية.

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