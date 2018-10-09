“المقص الهزاز” يصيب 12 طفلا بمنتزه بنغازي

أصيب اثنا عشر طفلا الاثنين، جراء خروج لعبة “المقص الهزاز” من مسارها في منتزه بنغازي “البوسكو”.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر، إن جلّ المصابين الذين وصلوا للمركز من الأطفال الصغار وتتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات إلى خمسة عشر عاما.

وذكر قويدر عبر صفحة المركز بموقع فيسبوك، أن من بين الحالات التي وصلت للمركز حالات خطيرة جداً، تتطلب تدخلا جراحيا سريعا، مشيرا إلى أن الإصابات تتراوح بين جروح وكسور.

يشار إلى أن صفحة المركز نقلت عن شهود عيان أن من بين المصابين رجل وزوجته، كانا قريبين من اللعبة عند خروجها من مسارها.

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