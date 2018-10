” طوارئ الوفاق”: استكمال صيانة خط ” الهضبة” سبب طرح الأحمال

المتوسط:

أكدت الناطق باسم لجنة الطوارئ والأزمة التابعة لحكومة الوفاق الوطني د. هند شوبار، ” أن سبب انقطاع الكهرباء خلال اليومين الماضيين على مدينة طرابلس والمناطق المحيطة لها بسبب دخول خطوط ” 220″ الأربعة خط الجنوب “الهضبة” صيانة واستكمال صيانة الخط “1”.

وأضافت شوبار، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء،” أن هذا الأمر الذي أدى لعدم انقطاع التيار الكهربائي وطرح الاحمال هذه الأيام بسبب فصل الخط “1 ” لتأمين سلامة الفرق الفنية المكلفة بالصيانة الخط”2″، الذي ستنتهي من صيانته يوم الخميس القادم ليصبح الخط ” 220″ الجنوب الهضبة يشتغل بكامله ويبقى الخط “220” الجنوب الشرق بخطيه “1-2″ لم يدخلا الصيانة”.

وأكملت، “أن انتاج الشركة انخفض خلال اليومين الماضيين وصل الى “4400” ميجا من أصل “4600” وبعد استكمال صيانة الخطين”1-2″، سيرتفع مستوى الإنتاج وفي حال زيادة نسبة استهلاك الطاقة خلال الأسابيع القادمة سيرجع طرح الاحمال”.

