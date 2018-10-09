لجنة الطوارئ توضح سبب انقطاع الكهرباء مؤخرا

قالت الناطق باسم لجنة الطواريء والأزمة هند شوبار الثلاثاء، إن سبب انقطاع الكهرباء اليومين الماضيين داخل مدينة طرابلس وضواحيها هو دخول خطوط “220” الأربعة للصيانة.

وأضافت شوبار، أنه من المتوقع انتهاء صيانة خط رقم “2” الخميس المقبل ليصبح الخط “220” جنوب الهضبة عاملا بأكمله، فيما يظل الخط “220” الجنوب الشرقي بخطيه “1-2خارج الصيانة حاليا .

وأكدت شوبار أن إنتاج الكهرباء انخفض الأيام الماضية لــ “4400” ميجا وات، من أصل “4600”، مشيرة إلى أنه في حال انتهاء صيانة الخطين “1-2” سيرتفع الإنتاج، أما في حالة زيادة نسبة استهلاك الكهرباء خلال الأيام المقبلة فسيعود طرح الأحمال مرة أخرى.

يشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء شرعت منذ مدة في صيانة دوائر وخطوط نقل الطاقة التي أصيبت؛ جراء الاشتباكات المسلحة الأخيرة جنوب طرابلس.

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