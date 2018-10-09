وزارة العمل تعلن بدء المرحلة الثالثة من برنامج تدريب الباحثين عن العمل

أعلنت وزارة العمل والتأهيل عن انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تأهيل الباحثين عن العمل بالمركز الليبي الكوري التابع للوزارة.
وكيل وزارة العمل خالد الشرع قال ” للاقتصادية ” بدأت المرحلة الثالثة باستيعاب عدد تجاوز 103 باحث عن العمل للتدريب في عدد من المجالات المهنية ” لحام أنابيب- تمديدات كهربائية- كهرباء عامة – سمكرة صحية -حاسوب “، واضاف لأول مرة يتم استهداف شريحة الصم ضعاف السمع من الباحثين عن العمل في تخصصات ” السمكرة الصحية والحاسوب “.
وقال بأن المرحلتين السابقتين استهدفتا نحو 200 باحث عن العمل رغم وجود فاقد لعدم التزام بعض المسجلين موضحا بأن المتدربين من مختلف مكاتب العمل.
” الشرع ” اعلن عن وجود مرحلة رابعة لتدريب الباحثين عن العمل تنطلق مع بداية العام 2019 بموجب تعاقد موقع مع شركة بوناتي الإيطالية.
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