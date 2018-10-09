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مؤسسة دعم الصحافة والمنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا تنظمان حملة توعية بمرض سرطان الثدي

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 09 أكتوبر 2018 (وال)- تعتزم مؤسسة دعم وتشجيع الصحافة تنظيم حملة توعوية والكشف المبدئي عن مرض سرطان الثدي، بالتعاون مع المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا .

هذا وتشمل الحملة التي ستنطلق خلال أيام 13 – 14 – 15 أكتوبر الجاري، على تمام الساعة  الخامسة مساء حتى الساعة السابعة، بمقر المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا، إقامة محاضرات توعية، بإشراف طبيبة الجراحة العامة بمركز بنغازي الطبي الدكتورة منال القلاي . (وال – بنغازي) س ع/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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