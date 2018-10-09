إصابة 12 شخصا أغلبهم أطفال إثر سقوط لعبة ملاهي في “بوسكو” بنغازي

أصيب حوالي 12 شخصا أغلبهم أطفال مساء أمس الإثنين بجروح متفاوتة، جراء خروج لعبة الكرسي الهزاز عن مسارها في منتزه بنغازي “البوسكو”.

وأكد مدير المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر، وصول عدد من المصابين بعد الحادثة إلى قسم الطوارئ بالمركز، لافتًا إلى أن المصابين معظمهم من الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين الثلاثة إلى 15 عاما.

وأشار قويدر، إلى وقوع بعض الحالات خطيرة جدا من بين المصابين الذين وصلوا إلى المركز، مما تتطلب هذه الحالات تدخل جراحي سريع، موضحا أن الحالات الأخرى تعرضت لإصابات بين جروح وكسور، وفق ما نشر مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي.

وأفاد شهود عيان، أن خروج اللعبة عن مسارها تسبب في حالة خوف وهلع كبير بين الأطفال المصابين والناجين وزوار المنتزه أثناء وقوع الحادثة، منوهين إلى أنه كان من بين المصابين رجل وزوجته، كانوا قريبين من اللعبة عند خروجها من مسارها.

ويرجح أن يكون سبب خروج إحدى ألعاب الملاهي بمنتزه بنغازي “البوسكو” الواقع بمنطقة الحدائق وسط المدينة، هو عدم القيام بالصيانة الدورية على ألعاب المنتزه وقلة الاهتمام.

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