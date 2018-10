“السراج” يناقش مع “النائب الأول للاستشاري ” الترتيبات الأمنية

المتوسط:

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء، النائب الأول لرئيس المجلس الاستشاري للدولة ناجي مختار، وعدد من أعضاء المجلس.

وبحث الاجتماع مستجدات الموقف السياسي وخطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية، إضافة لمسارات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والجهود المبذول لتوحيد مؤسسات الدولة.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة استمرار التواصل بين المجلسين، للعمل سوياً من أجل اجتياز الازمة الراهنة.

