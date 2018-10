لجنة من «صحة المؤقتة» تُجري جولة تفقدية بمستشفيات شحات

المتوسط:

زارت اللجنة المكلّفة لمتابعة تقييم أداء المرافق الطبية بوزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة، مستشفى قورينا ببلدية شحات، حيثُ اطلعت اللجنة خلال زيارتها للمستشفى أمس الاثنين، برفقة مدير المستشفى محمد الحبل، وعدد من رؤساء الأقسام ومديري الإدارات، على سير العمل داخل المستشفى، والخدمات التي تقدمها للمرضى ببلدية شحات وما جاورها، وخدمات الإيواء، وتقييم جودة الأداء الوظيفي، وتفقّد المعدات الطبية.

وخلال الزيارة، اطلعت اللجنة على مدى تشكيل لجنة العطاءات الفرعية، وتشكيل لجان المشتريات، ولجنة لشؤون العاملين، ومجلس تأديب داخل المستشفى، ومتابعة تشكيل لجنة علمية، ولجنة مكافحة العدوى، وإقرار الذمة المالية للمدير العام، والملاك الوظيفي، والمصروفات خلال الأعوام الماضية، والحساب الختامي وفقاً للميزانيات المخصصة، ومدى تسوية الحسابات المصرفية للثلث الرابع للعام 2018، ومدى توفر الاشتراطات الفنية والقانونية .

