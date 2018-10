«الوطنية للنفط» تهنئ جامعة بنغازي بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها

المتوسط:

يتقدم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وكل إدارات الشركات التابعة لها بأحر التهاني إلى كافة الموظفين وهيئة التدريس والطلبة والإدارات بجامعة بنغازي، وذلك بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس هذه الجامعة العريقة.

وصرّح المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بهذه المناسبة قائلا: ” لا يسعنا إلّا أن نقف إكبارا وتقديرا لهذا الصرح العلمي العظيم الذي لا يزال، وبعد نصف قرن من العطاء، يمدّ قطاع النفط، بالعديد من الموظفين الأكفاء في جميع الاختصاصات، من إداريين ومهندسين وفنيين يعملون في المؤسسة الوطنية للنفط أو في الشركات التابعة لها، حيث كان ولا يزال لهذه الجامعة الفضل الأساسي في دعم القطاع بكفاءات وخبرات أعطت ولا تزال تعطي الكثير لليبيا “.

وأضاف صنع الله قائلا:” لا يفصل بين تاريخ تأسيس المؤسسة الوطنية للنفط وإنشاء جامعة بنغازي إلا بضعة أشهر. لقد بدأنا المشوار سويا ونحن نفخر بكل أبنائنا في الجامعات والمعاهد الليبية الذين كان لهم الفضل في حماية قوت الشعب الليبي وثروته”.

واختتم رئيس مجلس الإدارة قائلا: “نشد على أيدى كل من في الجامعة ونحيي فيهم روح المثابرة والعطاء لما قدّموه من جهود جبارة خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها الجامعة، ونتمنّى أن يبقى هذا الصرح العريق شامخا أبد الدهر”.

