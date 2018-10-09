عاشور لـ منتسبي الداخلية: وزارة الداخلية أمانة في أعناقكم حافظوا عليها

ليبيا – أعرب وزير الداخلية السابق العميد عبد السلام عاشور أمس الإثنين عن سعادته لإنتمائه لمؤسسة الداخلية ، مطالباً كافة منتسبيها بالمحافظة عليها ودعم أساسياتها بإعتبارها أمانة في أعناقهم.

الوزير أوضح في كلمته التي ألقاها بمناسبة الذكرى 54 على تأسيس جهاز الشرطة بأن وزارة الداخلية مؤسسة حيادية مهنية رصينة تتحمل الأخطاء لأنها المؤسسة الإبن لليبيا ورجالها خدماً وحراساً له.

هذا وقد حضر الحفل كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير خارجية الوفاق الخارجية محمد سيالة ووكيلي وزارتي الداخلية والخارجية ولفيف من ضباط وضباط صف وزارة الداخلية وعدد من مندوبي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا.

يشار إلى أن فائز السراج قد استبدل العميد عبد السلام عاشور في تعديله الوزاري الاخير بعضو مجلس النواب المقاطع فتحي باشاغا في قراره رقم 1371 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر الجاري.

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