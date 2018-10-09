النايض يهنئ الشعب و الجيشِ الليبي بالقبض على إلارهابي عشماوي وعلى انكشاف شبكات دعم الارهاب

تقدم رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، عارف النايض، في بيان له اليوم، بالتهاني للشعب الليبي عامة وللجيش الليبي خاصة بمناسبة القبض على الإرهابي المصري، هشام عشماوي، في درنة، مشيدا بمهنية الجيش في التعامل مع هذا الإرهابي.

داعياً إلى مواصلة عمله وفق ذات النهج، كما دعا كل من يؤيد هذه المجالس والتنظيمات بحجة دفاعها عن الوطن والثورة وغيرها من الشعارات الكاذبة، بأن يتراجع ويعيد حساباته، وأن يدرك أن هؤلاء الإرهابيين ليسوا سوى ذراع عسكرية لتنظيمات سياسية، لا تؤمن بالوطن وحدوده، ولا تتورع عن محاربة خصومها.

رئيس مجمع ليبيا وفي بيانه قال إن الوجه القبيح الحقيقي لأحد أهم التنظيمات الإرهابية فى البلاد قد انكشف، بما له من ارتباطات وتشعبات مع كيانات أخرى، كما انفضح زيف ودجل كيانات سياسية ومؤسسات إعلامية محلية ودولية، ومشايخ اتخذوا من الدين مطية ليكونوا هم شركاء فى جريمة ستتكشف خيوطها محليا ودوليا بشكل أكبر، بعد القبض على هذا الخارجي المسمى عشماوي رفقة الإرهابي الليبي مرعي زغبية.

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