“الوطنية لحقوق الإنسان” تعلن تحريك دعوى قضائية ضد “هشام عشماوي”

أكد مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، “إن اللجنة تؤكد دائما على مواجهة خطر الإرهاب والتطرف، والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا”.

وأضاف حمزة، خلال تصريحات صحفية له،” أن اللجنة ستشكل لجنة لرصد كل الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها هذه التنظيمات الإرهابية في درنة بمن فيهم هشام عشماوي الذي ألقت قوات الجيش الليبي القبض عليه وإعداد ملف قضائي بها”.

وتابع: “سيتم تحريك دعوى قضائية أمام النائب العام الليبي بهذا الملف الذي سيتم إعداده، ومحاسبة الجهات المسئولة عن دعم الإرهاب والتطرف باعتبارها المسئولة عن الجرائم التي ارتكبت بسبب هذا الإرهاب”.

