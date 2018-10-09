بيكر يعلن عن مشروع جديد لإزالة الألغام من مدينة بنغازي بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني

ليبيا – أعلن السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر أمس الإثنين عن مشروع جديد لإزالة الألغام ومخلفات الحرب والمواد المتفجرة بقيمة 1.5 مليون جنية إسترليني خلال العامين القادمين لخلق بيئة أكثر أماناً لأهالي بنغازي من خلال إزالة مخلفات الحرب والمواد المتفجرة.

بيكر قال في تسجيل مصور نشر عبر الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” إنه أطلع أثناء زيارته لمدينة بنغازي على حجم الضرر الذي قد تحدثه الألغام والمواد المتفجرة بسلب الأرواح و تشريد العائلات من منازله م، مشيراً إلى أن إصلاح البنية التحتية تبدأ بإزالة تلك الألغام .

وقال السفير البريطاني “عدت إلى بنغازي مجددًا اليوم هذه هي زيارتي الثالثة إلى بنغازي وزيارتي الرابعة إلى الشرق خلال ستة أشهر وأن هذه فرصة للعودة ورؤية التقدم الذي حدث في الأشهر الأخيرة منذ زيارتي الأخيرة إلى هنا”.

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