ما السبب وراء طرح الأحمال في العاصمة طرابلس؟

أرجعت الناطقة باسم لجنة الطوارئ والأزمة هند شوبار سبب انقطاع الكهرباء خلال اليومين الماضيين على مدينة طرابلس والمناطق المحيطة لها إلى دخول خطوط 220 الأربعة خط جنوب الهضبة الأمر الذي أدى لعدم انقطاع التيار الكهربائي وطرح الأحمال هذه الأيام بسبب فصل الخط 1 لتأمين سلامة الفرق الفنية المكلفة بالصيانة الخط 2، الذي ستنتهي من صيانته يوم الخميس القادم ليصبح الخط 220 الجنوب الهضبة يعمل بكامله.

كما أكدت بأن انتاج الشركة انخفض خلال اليومين الماضيين إلى 4400 ميجا من أصل 4600 وبعد استكمال صيانة الخطين1 و 2، سيرتفع مستوى الإنتاج وفي حال زيادة نسبة استهلاك الطاقة خلال الأسابيع القادمة سيرجع طرح الأحمال.

