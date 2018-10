روسيا: لم نخطط أبدا لتدخل عسكري في ليبيا

المتوسط:

أكد المتحدث باسم السفارة الروسية في لندن، اليوم الثلاثاء، “أن ما نشرته صحيفة “صن” الإنجليزية عن مزاعم الاستخبارات البريطانية التي نقلتها لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، أن “روسيا ترغب بتحويل ليبيا إلى سوريا أخرى” واستخدام تواجدها هناك للتأثير على الغرب، ليست صحيحة.

وأكمل المتحدث باسم السفارة، خلال تصريحات صحفية له، “ما نشر لا علاقة له بالواقع، نحن نعتبره محاولة جديدة لإلقاء المسؤولية عن البلد المدمر والحياة المدمرة لملايين الليبيين على روسيا، التي لا علاقة لها بالهجوم العسكري للناتو في عام 2011، الذي انتهك بشكل صارخ عددًا من قرارات مجلس الأمن الدولي”.

وأكمل المتحدث باسم السفارة،” أن روسيا لم تخطط أبدا لتدخل عسكري، وتؤيد جهود صنع السلام في ليبيا، ونحن ملتزمون تماما بقرار مجلس الأمن 1970، الذي يفرض حظرا على إمداد ليبيا بالأسلحة”

وأشار إلى أن روسيا تدعو أطراف النزاع في ليبيا إلى “الانخراط بشكل كامل في حوار بنّاء”، يهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية، هي، من وجهة نظر موسكو، السبيل الوحيد لإنهاء النزاع.

