استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أمس الاثنين، السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوقشنا في العاصمة طرابلس، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية.

هذا وتناول اللقاء عدة ملفات أبرزها الأوضاع الانسانية وما يتعلق بالنازحين، والجانب السياسي وما يتعلق بتعديل تركيبة المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية، والوضع الأمني وما شهدته العاصمة من أحداث مؤخرا.

