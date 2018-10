«أمن توكرة»: مقتل طفل جراء انفجار قنبلة كانت بحوزته

المتوسط:

أفاد مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن توكرة، خليل البرغثي، بأنَّ طفل في العاشرة من عمره اليوم الثلاثاء في توكرة، لقي مصرعه جراء انفجار قنبلة نوع “رمانة” كانت بحوزته، بعد أن تركها أحد أقاربه داخل سيارته العسكرية.

وأضاف البرغثي، أنه على تمام الساعة 11:30 صباح اليوم الثلاثاء ورد بلاغ وإخطار إلى الغرفة الأمنية بالمديرية يفيد بسماع دوي انفجار في أحد الأحياء بالمدينة.

وأشار البرغثي، إلى أنَّ رجال الأمن توجهوا على وجه السرعة إلى مكان حدوث الانفجار، وعند وصولهم وجدوا الطفل “وليد محمد الزايط” البالغ من العمر 10 سنوات قد فارق الحياة وقد تشوه جسده نتيجة انفجار القنبلة (رمانة) التي كانت بحوزته بعد أن تركها أحد أقاربه داخل سيارته العسكرية.

