الشيباني يؤكد للسفير الألماني كفاءة خبرات الداخلية الليبية

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني أمس مع السفير الألماني لدى ليبيا.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة سبل التعاون الثنائي والإطلاع إلى المزيد من العلاقات الثائية بين البلدين خصوصاً مع الجمهورية الألمانية بإعتبارها أحد الدول المانحة في الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة غير الشرعية.

كما أكد الشيباني على ضرورة دعم كل المقترحات المقدمة من وزارة الداخلية وبالأخص إدارة الدوريات الصحراوية ومكافحة الهجرة من الجنوب الغربي بإعتباره الخط الساخن للتهريب البشر والمخدرات، وأن وزارة الداخلية لديها الكفاءات والخبرات اللازمة فيما يتعلق بمكافحة تدفق المهاجرين من الدول الجنوبية المجاورة للدولة الليبية.

