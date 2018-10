فيديو.. الإرهابي هشام عشماوي يتحدث لأول مرة بعد ضبطه

المتوسط – أحمد عادل

تحدث الإرهابي المصري، هشام عشماوي، لأول مرة بعد القبض عليه من قبل رجال الجيش الوطني الليبي، أمس الاثنين، في مدينة درنة.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو أظهر الإرهابي عشماوي وهو محاط برجال الجيش الليبي وأحد القيادات يطالبه بالتعريف عن نفسه.

وقال عشماوي خلال الفيديو: “اسمي هشام علي عشماوي، رائد سابق بالجيش في سلاح الصاعقة ورقمي العسكري 112079 وأصبت سابقا في مصر خلال إحدى العمليات”.

وظهر الإرهابي خلال الفيديو، في حالة سيئة، جراء الاشتباكات التي جرت مع رجال الجيش الوطني وظهر ذلك خلال ردوده وآثار الكدمات والدماء الجافة على وجهه.

وأعلن أمس أن الإرهابى هشام عشماوى، ألقى القبض عليه فى حى المغار بمدينة درنة، وكان يرتدى حزاما ناسفاً، حيث إنه حاول تفجير نفسه لكنه فشل فى ذلك بسبب عنصر المفاجأة وسرعة تنفيذ العملية من قبل أفراد القوات المسلحة.

ويواجه عشماوي العديد من الأحكام فى قضايا إرهاب داخل مصر، ومن بينها قضية أحداث الفرافرة، حيث قررت محكمة غرب القاهرة العسكرية نهاية الشهر الماضى، إحالته و13 آخرين إلى المفتي الجمهورية، مع تحديد جلسة 11 أكتوبر الجارى للنطق بالحكم.

