هيئة الرقابة الإدارية: لا مرتب بدون ملف وظيفي ابتداء من شهر يناير 2019

عقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق بمقر هيئة الرقابة الادارية بطرابلس اجتماع ضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل الهيئة والسادة المدراء العامون والمدراء الفرعيون ومدراء المكاتب والاقسام.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات هامة منها أهمية نموذج الاستمرارية بالجهات العامة وفائدته في الانضباطية الادارية.

وأشار رئيس الهيئة إلى الشفافية بالتوظيف الاداري وإن رقم المليون وستمائة ألف موظف على مستوى ليبيا بعضهم لا يملك ملف وظيفي، وهذه كارثة حقيقية للعمل الاداري بالإضافة الى غياب الملاك الوظيفي في أغلب الجهات العامة وان عام 2019م سيشهد تشديد علي الملف الوظيفي لكل موظف يتقاضى مرتبه من الخزانة العامة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في هذا الشأن.

كما عرج رئيس الهيئة إلى ضرورة تشكيل لجان وغرف عمل لمتابعة بعض الجهات العامة الواقعة خارج مدينة طرابلس ووضع دراسات ومقترحات لمعالجة موضوع الملاك الوظيفي.

ونوه الى التقصير والاهمال الحاصل بوزارة العمل والتأهيل في موضوع الملاك الوظيفي ومتابعة الاجانب والوافديين والازدواجية في العمل والموظفين المحالين الى خارج الملاك الوظيفي.

وفي ختام حديثه شدد رئيس الهيئة على ضرورة تكاثف الجهود بين العاملين بالعمل الرقابي خاصة وان أعداء النجاح لا يريدون للهيئة أن تنجح في عملها في مكافحة الفساد الإداري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية