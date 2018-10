بالأسماء: 17 مصابًا في ملاهي منتزه بنغازي السياحي «البوسكو»

أصيب 17 شخصًا أغلبهم أطفال بجروح متفاوتة في منتزه بنغازي السياحي «البوسكو» مساء أمس الإثنين؛ إثر سقوط لعبة ملاهي بعد إصابتها بعطل فني.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي في تصريحات صحافية،اليوم الثلاثاء، إن المستشفى استقبلت سبع حالات بينهم مصابون تم تحويلهم من مركز بنغازي الطبي إلى المستشفى، مؤكدة بأن أغلب المصابين غادروا بعد تلقيهم الإسعافات الأولية فيما لا يزال إثنان يتلقيان الرعاية اللازمة.

هذا وكشفت إدارة المستشفي، في تصريحات صحافية، عن أسماء المصابين وهم:

1-أبرار ناجي السعيطي

2-عبدالله فتحي الورفلي

3- اسماعيل محمد أحفيظة

4-غفران اسماعيل محمد

5-فاطمة علي صالح

6-مفيدة أحمد صالح

7-عبير عبدالسلام

8-صالح علي

9-سهيلة محمد الأوجلي

10-محمد اسماعيل الأوجلي

11-محمد رافع أمطير أجويلي

12- استبرق ناجي محمد السعيطي

13- آمنة خالد المبروك العبدلي

14- خالد المبروك محمد

15- رزان اسماعيل محمد العرفي

16-سيلة خالد المبروك

17-تقوى حمد فتحي

