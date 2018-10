«الدولية للإغاثة» تُجرى فحوصات طبية للمهاجرين في طرابلس

قام الفريق الطبي التابع للجنة الدولية للإغاثة، بالكشف وإجراء عدد من الفحوصات الطبية على عدد من المهاجرين داخل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة.

وبحسب جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في تدوينة له اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” فإن الفريق الطبي تمكن من الوقوف على حالة المهاجرين الصحية وإعطاء العلاج لبعض الحالات المريضة و نقل البعض الآخر إلى عدد من المصحات الخاصة.

