“سلامة” يطلب دعم البرلمان الألماني لحل الأزمة الليبية

التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة مع رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني، اليوم الثلاثاء.

وناقش اللقاء الوضع السياسي والإنساني في ليبيا، وطلب المبعوث الخاص لدى الأمم المتحدة دعم البرلمان الألماني لمعالجة الجذور الأمنية والجنائية للصراع.

وفي نفس السياق التقى المبعوث ا لأممي غسان سلامة بممثلي المؤسسات الألمانية العاملة في ليبيا وشمال إفريقيا خلال إفطار أقامته مؤسسة برتلسمان في برلين.

