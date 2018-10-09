مصير اللواء العريبي ما يزال مجهولا

مر أسبوع على حادثة اقتياد نائب رئيس جهاز المخابرات العامة وعميد بلدية بنغازي السابق اللواء احمد العريبي ونجله، في عملية مسلحة أدت إلى وقوع إصابات.

وقامت عائلة العريبي بالتواصل مع الجهات المختلفة في بنغازي حتى وصلت إلى القيادة العامة التي نفت في أول الأمر علمها بالحادثة ونفت أيضا أن يكون العريبي موجودا في أي سجن أو مقر يتبعها.

لكن ويوما بعد يوم بدأت المستجدات تظهر وإن كانت بشكل بطيء، فآخر المصادر كشفت لـ218 أن القيادة العامة للجيش الوطني قالت إن اللواء العريبي ونجله موجودان فعلا لديها دون كشفها أية معلومات جديدة تتعلق بمصيرهما وحالتهما الصحية وأسباب اقتيادهما من منزلهما .

وتسبب اقتياد العريبي بحالة من الغضب داخل قبيلة العريبات التي سارعت وأصدرت بيانا يطالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والقائد العام للجيش المشير حفتر بالتدخل والإفراج عن اللواء التي أصبحت قضيته قضية رأي عام بدأت يتكون داخل بنغازي التي قاتلت تنظيمات متطرفة لأكثر من ثلاث سنوات من أجل استعادة مفهوم الدولة واستتباب الأمن.

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