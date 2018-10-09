فريق “داون تاون”: باب الانتساب مفتوح للجميع

قال عزو العبيدي أحد أفراد فريق “داون تاون” الخاص بالدراجات النارية “الهارلي” في بنغازي، إن الشباب يقبلون على شراء الدراجات النارية في حين تتوسع هذه الهواية في المنطقة.

وأضاف العبيدي لبرنامج “العشية” على قناة “218”، أن فريق “داون تاون” يسعى إلى توصيل فكرة مهمة للمواطنين، مفادها أن الاهتمام بهذا النوع يعد من الهوايات والرياضات.

وأشار إلى أن فريق “داون تاون” تم إنشاؤه في أقل من عام، وبعد ذلك قام بالكثير من الأعمال منها توصيل دراج من الأردن إلى الحدود الليبية المصرية.

وتحدث العبيدي عن المنتسبين للفريق، وأكد أن جميعهم من مدينة بنغازي، مبينا أن الباب مفتوح لاستقبال أعضاء من مدن أخرى بحال رغب أحد بذلك.

وبعث العبيدي رسالة للمشاهدين من خلال المقابلة، بأن الذي يقود الدراجة النارية له حق في الطريق مثله مثل من يقود السيارة، لافتا إلى أنهم يتعرضون بكثير من الأوقات لمضايقات من الناس في الطريق العام.

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