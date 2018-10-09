بلدية درنة تضع آلية للتواصل مع كافة القطاعات

العنوان-درنة

اجتمع عميد بلدية درنة المكلف بالقطاعات الخدمية بالبلديةمتمثلة في قطاعات الصحة والإسكان والمرافق والثقافة والإعلام والصناعات والاقتصاد والتعليم والزراعةودارت محاور الاجتماع حول خلق آلية للتواصل بشكل مستمر مع بلدية درنة ،سعيا لحل جميع المشاكل وتذليل الصعوبات لكل الإدارات بهذه القطاعات الخدمية

و أكد عميد بلدية درنة المستشار عبدالمنعم الغيثي في تصريح له أن المرحلة القادمه ببلدية درنة مرحله بناء وتطوير وإعادة المدينه للطريق الصحيح إدارياً ومالياً ، والتواصل بشكل مباشر مع الحكومة الليبيه المؤقتة.

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