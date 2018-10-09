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«سلامة» يلتقي وزير الدولة للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

التقى المبعوث الأممي للدعم في ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، بوزير الدولة للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، مارتن ييجار، في مقر البعثة بطرابلس .

وبحسب البعثة الأممية في تدوينة لها، على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك”، فإن سلامة ثمن الدعم الألماني السخي لأنشطة الأمم المتحدة ولا سيما صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا وبرامج الأمم المتحدة لدعم الانتخابات المقبلة والتي من المقرر عقدها قبل العاشر من ديسمبر المقبل، وفقًا لإتفاق باريس.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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