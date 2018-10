«سلامة» يلتقي وزير الدولة للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية

التقى المبعوث الأممي للدعم في ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، بوزير الدولة للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، مارتن ييجار، في مقر البعثة بطرابلس .

وبحسب البعثة الأممية في تدوينة لها، على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك”، فإن سلامة ثمن الدعم الألماني السخي لأنشطة الأمم المتحدة ولا سيما صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا وبرامج الأمم المتحدة لدعم الانتخابات المقبلة والتي من المقرر عقدها قبل العاشر من ديسمبر المقبل، وفقًا لإتفاق باريس.

